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غرناطة يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الرياضة

غرناطة يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن نادي غرناطة الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إصابة نجمه الفرنسي ماكسيم غونالونز البالغ 31 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح نادي غرناطة أن غونالونز معزول في منزله في فرنسا وعلى تواصل دائم مع الطاقم الطبي في النادي.

وتمنى غرناطة في بيانه لنجمه الفرنسي الشفاء العاجل والالتحاق بالفريق في أسرع وقت.

وكان غرناطة قد أعلن قبل ساعات قليلة من إعلان الإصابة بـ"كوفيد 19" تفعيل بند أحقية الشراء في عقد غونالونز، لاعب الفريق والمعار إليه من صفوف نادي روما الإيطالي.

وسيبقى غونالونز مع الفريق الإسباني حتى يونيو 2023.

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المصدر: وكالات

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