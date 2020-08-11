غرناطة يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا
أعلن نادي غرناطة الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إصابة نجمه الفرنسي ماكسيم غونالونز البالغ 31 عاما بفيروس كورونا المستجد.
Comunicado Covid 19 ➡️ https://t.co/jjRV6OpbiK— Granada C.F. 🇪🇺 ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) August 11, 2020
وأوضح نادي غرناطة أن غونالونز معزول في منزله في فرنسا وعلى تواصل دائم مع الطاقم الطبي في النادي.
وتمنى غرناطة في بيانه لنجمه الفرنسي الشفاء العاجل والالتحاق بالفريق في أسرع وقت.
¡Mucho ánimo y cuídate! 💪💪— Granada C.F. 🇪🇺 ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) August 11, 2020
Esperamos verte pronto @MaxGonalons ⚽️😀❤️🤍 https://t.co/U8aJUHNJTi
وكان غرناطة قد أعلن قبل ساعات قليلة من إعلان الإصابة بـ"كوفيد 19" تفعيل بند أحقية الشراء في عقد غونالونز، لاعب الفريق والمعار إليه من صفوف نادي روما الإيطالي.
وسيبقى غونالونز مع الفريق الإسباني حتى يونيو 2023.
🔴⚪️ @MaxGonalons firma por el #Granada hasta 2023.— Granada C.F. 🇪🇺 ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) August 11, 2020
ℹ️ https://t.co/VvPcSpZdKK#Gonalons2023
المصدر: وكالات