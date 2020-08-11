توتنهام يعلن رسميا عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي (فيديو وصور)
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم الثلاثاء، عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد النادي اللندني، مع الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ البالغ 25 عاما، قادما من نادي ساوثهامبتون لمدة 5 أعوام، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 5.
Let’s go @spursofficial ✍🏼 pic.twitter.com/fEhCIwuShZ— Pierre-Emile Højbjerg (@hojbjerg23) August 11, 2020
ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية توقعت أن تكلف خزينة توتنهام 20 مليون جنيه إسترليني.
Follow our latest signing!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020
📱 ➡️ @hojbjerg23#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYSpic.twitter.com/8AQZjSTzYV
🗣️ @hojbjerg23 has a message for you…#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYSpic.twitter.com/iToUrR9lzH— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020
وعبر هويبيرغ عبر فيديو نشره موقع توتنهام الإلكتروني عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي اللندني، واعدا جمهور فريقه الجديد بتحقيق البطولات معهم في الفترة المقبلة.
"I think there's a fantastic future ahead for the Club and I wanted so much to be a part of that."— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020
🗣️ @hojbjerg23's first Spurs interview.#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYSpic.twitter.com/hlsfcigT2P
المصدر: وكالات