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توتنهام يعلن رسميا عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي (فيديو وصور)

الرياضة

توتنهام يعلن رسميا عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي (فيديو وصور)
AFP GLYN KIRK
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم الثلاثاء، عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي اللندني، مع الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ البالغ 25 عاما، قادما من نادي ساوثهامبتون لمدة 5 أعوام، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 5.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية توقعت أن تكلف خزينة توتنهام 20 مليون جنيه إسترليني.

وعبر هويبيرغ عبر فيديو نشره موقع توتنهام الإلكتروني عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي اللندني، واعدا جمهور فريقه الجديد بتحقيق البطولات معهم في الفترة المقبلة.

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المصدر: وكالات

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