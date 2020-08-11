نشر صورة "خادشة للحياء" عن طريق الخطأ يضع فيليكس وصديقته في حرج كبير (صورة)

وقع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد البرتغالي وصديقته مارغاريدا سورسيرو بحرج كبير بعد نشر الأخيرة صورة عن طريق الخطأ عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي في "إنستغرام".

ونشرت سورسيرو صورة "خادشة للحياء" بالخطأ لفيليكس، قبل أن تحذفها عندما أدركت اختيارها للصورة الخاطئة.

#JoaoFelix, la compagna pubblica una foto hot sui social per sbaglio https://t.co/CpeEJicnHI — Tuttosport (@tuttosport) August 11, 2020

ولكن الكثير من المتابعين اقتنصوا الهفوة، وخزنوا الصورة على هواتفهم، وبدأوا بتداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المزاح والسخرية، ما سبب حرجا كبيرا لنجم أتلتيكو وصديقته.

إقرأ المزيد

المصدر: tuttosport.com