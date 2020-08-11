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نشر صورة "خادشة للحياء" عن طريق الخطأ يضع فيليكس وصديقته في حرج كبير (صورة)

الرياضة

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Margarida Corceiro/instagram
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وقع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد البرتغالي وصديقته مارغاريدا سورسيرو بحرج كبير بعد نشر الأخيرة صورة عن طريق الخطأ عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي في "إنستغرام".

ونشرت سورسيرو صورة "خادشة للحياء" بالخطأ لفيليكس، قبل أن تحذفها عندما أدركت اختيارها للصورة الخاطئة.

ولكن الكثير من المتابعين اقتنصوا الهفوة، وخزنوا الصورة على هواتفهم، وبدأوا بتداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المزاح والسخرية، ما سبب حرجا كبيرا لنجم أتلتيكو وصديقته.

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المصدر: tuttosport.com

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