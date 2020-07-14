شاهد.. حكم "يلكم" لاعبا ويستخدم هاتفه خلال المباراة (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرا جرت أحداثه خلال مباراة ودية بين "ساخالينيتس" وضيفه "ليغيون" اللذين ينشطان في دوري الدرجة الثانية الروسي لكرة القدم.
Сахалинец - Легион pic.twitter.com/AnIGzLAt6g— SoccerFootball (@SportE_Eug) July 13, 2020
ويظهر في الفيديو مساعد الحكم يوجه لكمة لأحد لاعبي ساخالينيتس، في لقطة نادرة في ملاعب الساحرة المستديرة.
كما يحتوي مقطع الفيديو ذاته على مشهد للحكم "الملاكم" يستخدم هاتفه أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москвеhttps://t.co/gfd4Zntza9pic.twitter.com/895YBOGD6j— РИА Новости Спорт (@rsportru) July 14, 2020
ولم تصدر رابطة الدوري أي تعليق حول الحادثة حتى اللحظة.
المصدر: rsport.ria.ru