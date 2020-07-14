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شاهد.. حكم "يلكم" لاعبا ويستخدم هاتفه خلال المباراة (فيديو)

الرياضة

شاهد.. حكم
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرا جرت أحداثه خلال مباراة ودية بين "ساخالينيتس" وضيفه "ليغيون" اللذين ينشطان في دوري الدرجة الثانية الروسي لكرة القدم.

ويظهر في الفيديو مساعد الحكم يوجه لكمة لأحد لاعبي ساخالينيتس، في لقطة نادرة في ملاعب الساحرة المستديرة.

كما يحتوي مقطع الفيديو ذاته على مشهد للحكم "الملاكم" يستخدم هاتفه أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ولم تصدر رابطة الدوري أي تعليق حول الحادثة حتى اللحظة.

المصدر: rsport.ria.ru

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