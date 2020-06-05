شاهد.. حارس يسجل هدفا عالميا لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة (فيديو)

تقمص حارس المرمى ماينر ألفاريز البالغ 30 عاما دور البطل في المباراة التي جمعت فريقه "يوفينتود إسكازوسينا" مع "ديسامبارادوس"، ضمن نصف نهائي كأس del Clausura الكوستاريكي لكرة القدم.

Эй, парень, а ты точно правильно позицию на поле выбрал? 😃 Мог бы и в нападении пригодиться! pic.twitter.com/yCwPRUYr1t — Чемпионат (@championat) June 5, 2020

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريق ألفاريز بهدف دون رد، نفذ الحارس "الهداف" ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بمنتهى القوة والدقة على طريقة الهدافين الكبار، ليسكن الكرة في شباك الحارس المنافس معلنا عن تعديل النتيجة وتنفيذ ما عجز عنه مهاجمو فريقه.

En el ascenso de Costa Rica 🇨🇷, Juventud Escazuceña clasificó a la final del Clausura tras empatar 2-2 e imponerse por penales 4-2 a Fútbol Consultans. El arquero Minor Álvarez fue la figura al anotar su cuarto gol en tres partidos y detener dos penales más 👇📽️ pic.twitter.com/88bdnnQtVj — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) June 4, 2020

إقرأ المزيد

ولم يقتصر تألق ألفاريز على تسجيل هدف التعادل، بل قاد فريقه للتأهل إلى نهائي البطولة بتصديه لركلتن ترجيحيتين، بعد أن احتكم الفريقان لها نظرا لانتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

يذكر أن ألفاريز سجل أربعة أهداف خلال الموسم الجاري.

المصدر: sportmail.ru