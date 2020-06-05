 
مباشر

شاهد.. حارس يسجل هدفا عالميا لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة (فيديو)

الرياضة

شاهد.. حارس يسجل هدفا عالميا لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1bp

تقمص حارس المرمى ماينر ألفاريز البالغ 30 عاما دور البطل في المباراة التي جمعت فريقه "يوفينتود إسكازوسينا" مع "ديسامبارادوس"، ضمن نصف نهائي كأس del Clausura الكوستاريكي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريق ألفاريز بهدف دون رد، نفذ الحارس "الهداف" ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بمنتهى القوة والدقة على طريقة الهدافين الكبار، ليسكن الكرة في شباك الحارس المنافس معلنا عن تعديل النتيجة وتنفيذ ما عجز عنه مهاجمو فريقه.

إقرأ المزيد
في صورة طريفة.. رونالدو يتقمص شخصية علاء الدين ويظهر بلباسه الشهير
في صورة طريفة.. رونالدو يتقمص شخصية علاء الدين ويظهر بلباسه الشهير

ولم يقتصر تألق ألفاريز على تسجيل هدف التعادل، بل قاد فريقه للتأهل إلى نهائي البطولة بتصديه لركلتن ترجيحيتين، بعد أن احتكم الفريقان لها نظرا لانتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

يذكر أن ألفاريز سجل أربعة أهداف خلال الموسم الجاري.

المصدر: sportmail.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا