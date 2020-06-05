في صورة طريفة.. رونالدو يتقمص شخصية علاء الدين ويظهر بلباسه الشهير

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة، صورة طريفة له مع أسرته عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وظهر رونالدو وعائلته في الصورة متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة، واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير.

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وهنأ رونالدو طفليه التوأم إيفا وماتيو بمناسبة عيد ميلادهما الثالث، قائلا: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العالم".

يذكر أن رونالدو لديه أربعة أطفال، طفلة اسمها آلانا مارتينا من صديقته جورجينا، إلى جانب ثلاثة أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو.

المصدر: Cristiano Ronaldo/instagram