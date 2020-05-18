في لقطة طريفة.. أراد تقليد رونالدو فكسر الزجاج (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم شريط فيديو طريفا لفتى أراد تنفيذ ركلة حرة على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويظهر في الفيديو الفتى بقميص رونالدو مع "السيدة العجوز" ينفذ ركلة حرة، ولكن للأسف كرته جاورت القائم الأيسر للمرمى وتابعت طريقها نحو أحد نوافذ الغرف في فناء المنزل وحطمت الزجاج.

More whip needed son 🤦🏻‍♂️😂😂😂 pic.twitter.com/P2UhV1slYY — David Wakefield (@david_wakey) May 15, 2020

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ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أغلب التعليقات لا تخلو من الطرافة، حيث قال البعض أن والدته ربما حرمته ممارسة كرة القدم في المنزل، فيما قال البعض الآخر بأنه كان يجب أن ينفذ الركلة بقميص نجم آخر غير رونالدو كون الأخير لم يسجل أي ركلة حرة منذ انتقاله إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.

يذكر أن رونالدو سجل 19 هدفا من ركلات حرة مباشرة مع ريال مدريد، إلا أنه فشل حتى الآن في وضع بصمته من ركلة حرة مباشرة مع "السيدة العجوز" رغم تنفيذه أغلب الركلات الثابتة ليوفنتوس.

المصدر: وكالات