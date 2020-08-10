كورونا ينال من "رامبو" العراق (صور)
أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، اليوم الاثنين، وفاة البطل العراقي محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان للاتحاد: "نعلن وفاة أحد أبطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي".
وأضاف البيان: "الموسوي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".
ينعى الإتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام وفاة احد ابطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي (رامبو الموسوي)اثر...تم النشر بواسطة الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠
بغداد— raad- عاجل العراق (@raad31125790) August 10, 2020
- وفاة (محمد الموسوي ) لاعب كمال الاجسام الدولي اثر إصابته بفايروس كورونا
كورونا مايعرف لا رياضي ولا ابو عضلات pic.twitter.com/00RXKM95Uu
انا لله وانا اليه راجعون— مرتضى الجيزاني (@mortteza_iq) August 10, 2020
انتقل اللاعب كمال الاجسام محمد رامبو الموسوي الى رحمه الله اثر اصابته بفايروس ك.ورونا pic.twitter.com/O2DWvLVeYA
انتقل اللاعب كمال الاجسام محمد رامبو الموسوي الى رحمة الله اثر اصابته بفايروس كورونا— مشعل العامر (@TLctcwcVWAGSVGm) August 10, 2020
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/s1CTgswhUS
المصدر: RT