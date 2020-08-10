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كورونا ينال من "رامبو" العراق (صور)

الرياضة

كورونا ينال من
DijlahTv/twitter
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أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، اليوم الاثنين، وفاة البطل العراقي محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للاتحاد: "نعلن وفاة أحد أبطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي".

وأضاف البيان: "الموسوي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".

ينعى الإتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام وفاة احد ابطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي (رامبو الموسوي)اثر...

تم النشر بواسطة ‏الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام‏ في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠
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المصدر: RT

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