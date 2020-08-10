كورونا ينال من "رامبو" العراق (صور)

أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، اليوم الاثنين، وفاة البطل العراقي محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للاتحاد: "نعلن وفاة أحد أبطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي".

وأضاف البيان: "الموسوي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".

ينعى الإتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام وفاة احد ابطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي (رامبو الموسوي)اثر... تم النشر بواسطة ‏الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام‏ في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠

بغداد

- وفاة (محمد الموسوي ) لاعب كمال الاجسام الدولي اثر إصابته بفايروس كورونا

كورونا مايعرف لا رياضي ولا ابو عضلات pic.twitter.com/00RXKM95Uu — raad- عاجل العراق (@raad31125790) August 10, 2020

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل اللاعب كمال الاجسام محمد رامبو الموسوي الى رحمه الله اثر اصابته بفايروس ك.ورونا pic.twitter.com/O2DWvLVeYA — مرتضى الجيزاني (@mortteza_iq) August 10, 2020

انتقل اللاعب كمال الاجسام محمد رامبو الموسوي الى رحمة الله اثر اصابته بفايروس كورونا



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/s1CTgswhUS — مشعل العامر (@TLctcwcVWAGSVGm) August 10, 2020

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المصدر: RT