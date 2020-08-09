أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس

ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "ملك" دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ"، البطولة المرموقة من الدور الـ16 للموسم (2019-2020) مع يوفنتوس، بسلسلة من الأرقام القياسية.

وأحرز رونالدو هدفين ليوفنتوس في شباك ليون الفرنسي (2-1)، يوم الجمعة الماضي، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الهدفين، كافيين لتأهل يوفنتوس، بعدما تعادل الفريقان (2-2) في مجموع اللقاءين، ليتأهل ليون لمواجهة مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي.

لكن رونالدو خرج من البطولة المفضلة بالنسبة له، بعدة أرقام تاريخية، فقد واصل الدون التسجيل في الأدوار الإقصائية خلال المواسم الـ14 الأخيرة، حيث سجل 67 هدفا من أصل 130 هدفا في تاريخ البطولة الأوروبية، وهو رقم قياسي.

إقرأ المزيد

كما بات الدون البرتغالي، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يحرز 10 أهداف أو أكثر مع 3 أندية مختلفة، حيث سجل 15 هدفا بقميص مانشستر يونايتد الإنكليزي، و105 أهداف لريال مدريد الإسباني، و10 أهداف مع يوفنتوس الإيطالي.

كما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن كريستيانو رونالدو أصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل في شباك خصم واحد (ليون الفرنسي) بقمصان 3 أندية مختلفة، وسبق رونالدو لتحقيق هذا الرقم الفريد كل من الألماني يورج بوت ضد يوفنتوس، والهولندي رود فان نيستلروي ضد بايرن ميونخ.

وفيما يلي أبرز إنجازات رونالدو في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة:

رفع كريستيانو رونالدو كأس دوري أبطال أوروبا 5 مرات فوق رأسه، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البطولة، مرة واحدة مع مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، وأربع مرات مع ريال مدريد "الميرينغي"، كما حصل البرتغالي على جائزة الكرة الذهبية مرة واحدة مع الفريق الإنجليزي، وأربع مرات مع الفريق الإسباني، وأحرز لقب هداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، برقم قياسي في الموسم (2013-2014) بتسجله 17 هدفا.

مسيرة رونالدو مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا:

الموسم (2003-2004):

خرج من دور الـ16 على يد بورتو البرتغالي، شارك رونالدو في 5 مباريات ولم يسجل أي هدف

الموسم (2004-2005):

خرج من دور الـ16 على يد ميلان الإيطالي، شارك رونالدو في 7 مباريات ولم يسجل أي هدف.

الموسم (2005-2006):

خرج من دور المجموعات على يد بنفيكا البرتغالي، شارك رونالدو في 6 مباريات ولم يسجل أي هدف.

الموسم (2006-2007):

إقرأ المزيد

خرج من دور الـ16 على يد ميلان الإيطالي، شارك رونالدو في 11 مباريات وسجل 3 أهداف.

الموسم (2007-2008):

أحرز اللقب على حساب تشيلسي الإنجليزي، شارك رونالدو في 11 مباراة وسجل 8 أهداف.

الموسم (2008-2009):

خسر في المباراة النهائية أمام برشلونة، شارك رونالدو في 12 مباراة وسجل 4 أهداف.

وسجل رونالدو هدفا في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات في عام 2005.

مسيرة رونالدو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:

الموسم (2009-2010):

خرج ريال مدريد من البطولة من دور الـ 16 أمام ليون الفرنسي، وخاض رونالدو آنذاك 6 مباريات سجل خلالها 7 أهداف.

الموسم (2010-2011):

خرج ريال مدريد من الدور قبل النهائي على يد برشلونة، وشارك الدون في 12 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف.

الموسم (2011-2012):

ودع ريال مدريد البطولة من الدور نصف النهائي أيضا على يد بايرن ميونخ الألماني، وشارك البرتغالي في 10 مباريات، أحرز خلالها 10 أهداف.

الموسم (2012-2013):

خرج ريال مدريد من الدور نصف النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وشارك كريستيانو في 12 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا.

الموسم (2013-2014):

إقرأ المزيد

توج ريال مدريد باللقب على حساب أتلتيكو مدريد، وشارك رونالدو في 11 مباراة، أحرزه خلالها 17 هدفا (رقم قياسي).

الموسم (2014-2015):

ودع ريال مدريد البطولة من الدور قبل النهائي أمام يوفنتوس، وشارك رونالدو في 12 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف.

الموسم (2015-2016):

أحرز ريال مدريد اللقب على حساب أتلتيكو مدريد أيضا، وشارك الدون في 12 مباراة سجل خلالها 16 هدفا.

الموسم (2016-2017):

توج ريال مدريد باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي، وشارك رونالدو في 13 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا.

الموسم (2017-2018):

توج ريال مدريد باللقب للمرة الثالثة على التوالي على حساب ليفربول الإنجليزي، وشارك كريستيانو في 13 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا.

مسيرة رونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

الموسم (2018-2019):

خرج يوفنتوس من البطولة من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، وشارك رونالدو في 9 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف.

الموسم (2019-2020):

ودع يوفنتوس البطولة من الدور ثمن النهائي أمام ليون الفرنسي، وشارك كريستيانو رونالدو في 8 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف.

المصدر: RT + وكالات