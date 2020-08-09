رونالدو يستجم مع صديقته جورجينا في عرض البحر (صورة)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، أثناء قضاء العطلة معا بعد خروج فريق يوفنتوس الإيطالي من دوري أبطال أوروبا.

ويظهر رونالدو في الصورة مستلقيا مع جورجينا على اليخت في عرض البحر، وأرفقت الإسبانية الصورة بإشارة القلب والحرف الأول من اسميهما.

ويقضي رونالدو عطلته بعد خروج فريقه يوفنتوس، من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ضيفه ليون الفرنسي، رغم تسجيل النجم البرتغالي هدفين للفريق الإيطالي (2-1)، في مباراة الإياب، يوم الجمعة الماضي.

وتفوق ليون على يوفنتوس بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوز الفريق الفرنسي بهدف وحيد، في لقاء الذهاب، مستفيدا من الهدف المسجل على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

المصدر: "georginagio/instagram"