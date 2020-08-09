مقاتل إيراني-أمريكي يوجه ضربة "مميتة" لخصمه (فيديو)

ألحق المقاتل الإيراني-الأمريكي، بنيل داريوش، هزيمة ساحقة بمواطنه سكوت هولتزمان، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، وذلك في دورة "UFC Fight Night 174" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه داريوش ضربة قوية بمرفقه مع الدوران، أسقط بها خصمه بالضربة القاضية، في الجولة الأولى من النزال، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بمقاطعة كلارك في ولاية نيفادا الأمريكية.

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وولد بنيل داريوش يوم 6 مايو 1989 في مقاطعة أرومية الواقعة شمال غرب إيران، لدى عائلة من أصول آشورية، وهاجر معها إلى الولايات المتحدة.

وحقق داريوش بذلك انتصاره التاسع عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم، وتعادل واحد.

بينما مني سكوت هولتزمان، البالغ من العمر 36 عاما، بالهزيمة الرابعة أيضا، مقابل 18 انتصارا.

المصدر: وكالات