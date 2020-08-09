شاهد.. مقاتل أمريكي بصق في طعام خصمه الروسي وأسقطه بالقاضية

أسقط الأمريكي ديريك لويس منافسه الروسي أليكسي أولينيك بالضربة الفنية القاضية، فجر اليوم الأحد، في لاس فيغاس، وذلك ضمن دورة "UFC Fight Night 174" للفنون القتالية المختلطة.

وبدأ لويس بقوة وأسقط المقاتل الروسي على أرض الحلبة، ولكن أولينيك الملقب بـ"الأفعى الروسية العاصرة"، نظرا لقوته في المنافسة على الأرض، انقض على خصمه على الأرض وحاول خنقه، ولكن من دون جدوى.

وأعاد المقاتل الأمريكي الكرة في بداية الجولة الثانية، ونجح في إسقاط خصمه مرة أخرى وانهال عليه بوابل من الضربات، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، معلنا فوزه بالضربة الفنية القضية.

Another look at that Derrick Lewis shot that dropped Oleinik #UFCVegas6pic.twitter.com/33fG2Y9Pa9 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 9, 2020

واستفز ديريك لويس منافسه قبل النزال بفعل مشين، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" قال فيه: "لقد أحضروا لي طعاما من UFC، ولكنهم أحضروا لي الطعام المخصص لأليكسي أيضا. أعتقد أن طبقه ينقصه شيء ما"، قبل أن يبصق على طعام خصمه الروسي.

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وحقق ديريك لويس (35 عاما) انتصاره الرابع والعشرين، مقابل 7 هزائم، وانتهى نزال واحد من دون نتيجة، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

في المقابل، مني أليكسي أولينيك (43 عاما) بالهزيمة الـ14 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 59 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: وكالات