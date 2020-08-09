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شاهد.. الحسناء ماريا شارابوفا تمارس الملاكمة

الرياضة

شاهد.. الحسناء ماريا شارابوفا تمارس الملاكمة
Sputnik
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نشرت نجمة التنس الروسية السابقة، ماريا شارابوفا، مقطع فيديو عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، لحصة تدريبية لها بالملاكمة مع مدرب، على شاطئ البحر.

وعلقت شارابوفا على الفيديو، قائلة: "أول (Reel) في حياتي. وبالتأكيد ليس الأخير، لأنني بحاجة إلى مزيد من التدريب".

و"Reels"- هي خدمة جديدة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، مماثلة لخدمة "TikTok"، التي أطلقها تطبيق إنستغرام مؤخرا.

يذكر أن ماريا شارابوفا، البالغة من العمر 33 عاما، أعلنت وضع حد لمسيرتها الاحترافية في ملاعب التنس، في فبراير عام 2020.

المصدر: وكالات 

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