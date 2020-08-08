فاران يعتذر لهزيمة ريال مدريد أمام السيتي بسبب ارتكابه خطأين فادحين (فيديو)

أعلن الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، تحمله مسؤولية هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (1-2) مساء أمس الجمعة، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتكب فاران خطأين قاتلين أسفرا عن هدفين لمانشستر سيتي، الذي جدد فوزه على ريال مدريد وبالنتيجة ذاتها (2-1)، وبلغ الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ".

إقرأ المزيد

وقال فاران عقب المباراة: "أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي. أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد. هي مسؤوليتي تماما".

وأضاف: "كنا في وضع جيد والاستعدادات كانت جيدة حقا قبل المباراة، ولكن عندما ترتكب الأخطاء فأنت تدفع الثمن غاليا".

وأوضح: "لا يجب أن تحدث مثل تلك الأخطاء. ليلة معقدة وصعبة للغاية علي".

وتابع: "ولكني كرجل يجب أن أتحمل المسؤولية وأعترف بالخطأ. حزين من أجل زملائي الذين قدموا كل شيء على أرض الملعب. أنا المسؤول اليوم".

وتأثر ريال مدريد بغياب قائده وصخرة دفاعه، سيرخيو راموس، بسبب عقوبة الإيقاب.

يذكر أن مانشستر سيتي ضرب موعدا، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مع ليون الفرنسي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله على حساب يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات