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شاهد.. هفوة قاتلة تسفر عن هدف مبكر في مرمى ريال مدريد

الرياضة

شاهد.. هفوة قاتلة تسفر عن هدف مبكر في مرمى ريال مدريد
Reuters
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ارتكب الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد، خطأ خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الجمعة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".

وتباطأ فاران في لعب كرة داخل منطقته اقتنصها منه المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس ومررها على طبق من ذهب لزميله رحيم ستيرلينغ، الذي وضعها في شباك حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، مسجلا هدف التقدم لفريقه مبكرا، في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء.

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المصدر: RT 

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