راموس الحزين يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد كبوة دوري الأبطال

حرص الإسباني سيرخيو راموس، قائد فريق ريال مدريد وصخرة دفاعه، على توجيه رسالة لجماهير الفريق الملكي عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخسر ريال مدريد أمام السيتي (1-2)، بسبب خطأين قاتلين ارتكبهما المدافع الفرنسي رافاييل فاران، أمس الجمعة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك أمام أنظار الماتادور راموس، الذي تفرج على المباراة من المدرجات، لعدم تمكنه من المشاركة فيها بسبب عقوبة الإيقاف.

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وقال راموس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهى موسم غريب وغير اعتيادي، بحلوه ومره، لقد كان هذا العام صعبا جدا على الجميع. لكننا ريال مدريد وكنا مستعدين للفوز بكل شيء، يجب أن نمنح الفريق الثناء بعد الفوز بالدوري الإسباني، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وكأس السوبر الإسباني أيضا".

واعترف الماتادور بمرارة الهزيمة، بقوله: "ومع ذلك، نحن نشعر بالمرارة للخروج من دوري أبطال أوروبا، لقد أردنا المزيد. حان الوقت الآن للراحة من أجل العودة والقتال في الموسم المقبل، هذا الشعار وهذا التاريخ يستحقان كل شيء دائما".

واختتم راموس "تدوينه" بالكلمات التالية: "في النصر والهزيمة، دائما (HALA MADRID)، شكرا لكم على دعمكم غير المشروط، حتى مع بعد المسافات".

المصدر: "facebook/SergioRamosOficial"