رونالدو حطم رقما قياسيا صمد 95 عاما! (فيديو)

حطم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا صمد 95 عاما، خلال مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه ليون الفرنسي (2-1)، أمس الجمعة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأدرك رونالدو التعادل لليوفي، في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، ومن ثم أحرز "صاروخ ماديرا" هدف الفوز، مع مرور ساعة كاملة من عمر المباراة، بتسديدة صاروخية بيسراه، لا تصد ولا ترد (أكثر من 105 كم/سا تقريبا) من خارج منطقة الجزاء.

#Ronaldo scores the penalty. Another penalty given that 100% was the wrong decision but it makes up for the #Lyon goal. #ChampionsLeaguepic.twitter.com/QBjgMNMPBD — Jacob King (@JacobLK52) August 7, 2020

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وأصبح الدولي البرتغالي اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد مع يوفنتوس في جميع المسابقات، برصيد 36 هدفا، محطما بذلك رقم اللاعب الهنغاري، فيرينك هيرزر، الذي أحرز 35 هدفا في موسم واحد في جميع المسابقات، قبل 95 عاما، أي في عام 1925.

كما وصل الدون البرتغالي، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، إلى هدفه الـ130، منها 67 هدفا في الأدوار الإقصائية خلال المواسم الـ14 الأخيرة، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البطولة.

Goals in #UCL knockout stages:



🇵🇹 Ronaldo - 67

🇮🇹 AC Milan - 65

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal - 53

🇫🇷 PSG - 41

🇩🇪 Dortmund - 40



What a record 👏👏 pic.twitter.com/wn8EMkoN1w — talkSPORT (@talkSPORT) August 8, 2020

يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 31 هدفا، متأخرا بفارق 5 أهداف خلف المتصدر تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، صاحب الحذاء الذهبي.

المصدر: وكالات