إلما أفيرو تشيد برونالدو وتوبخ زملاءه بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال

وجهت البرتغالية، إلما أفيرو، الشقيقة الكبرى للنجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، رسالة دعم لشقيقها، بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي.

وكتبت إلما أفيرو "تدوينة" عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام" جاء فيها: "لقد فعلت أكثر من أي شخص آخر، أخي الغالي".

وأضافت: "أنا فخور بأدائك، أرى تفانيك في الملعب، ولكن للأسف، لا يمكنك فعل كل شيء بمفردك. وببساطة من المستحيل تحقيق المزيد".

واختتمت: "أنت تعلم أن كرة القدم صعبة. لكن عليك أن تتذكر أنك قدمت أفضل ما لديك، وما زلت الأفضل".

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وأحرز كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، هدفين للفريق الإيطالي، الذي فاز (2-1)، لكن ذلك لم يكن كافيا لبلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، لخسارته بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب هزيمته بهدف خارج أرضه، في لقاء الذهاب.

المصدر: وكالات