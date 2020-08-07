شاهد.. رونالدو يسجل هدفين بطعم العلقم!

حقق فريق ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق يوفنتوس من الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفريق الإيطالي، في الدقيقتين (43 من ضربة جزاء، و60).

OMG ..RONALDO, WHAT A GOAL!🚀🥵 🐐 😍🔥



Juventus 2-1 Lyon



The match is live on @FDLM30 👌🏻😍#JuveOL



pic.twitter.com/Lv92aYPDlE — SnapGoal (@SnapGoal) August 7, 2020

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بينما سجل الهولندي ممفيس ديباي هدف ليون الوحيد مبكرا، في الدقيقة 12 من ضربة جزاء مشكوك في صحتها.

وتأهل ليون إلى الدور ربع النهائي لبطولة "تشامبيونز ليغ"، بفضل الفوز الذي حققه بهدف وحيد في مباراة الذهاب، مستفيدا من قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الديار.

المصدر: RT