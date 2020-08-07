شاهد.. هدف صاروخي بقدم رونالدو "صاروخ ماديرا"

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا عالميا في مرمى ضيفه ليون الفرنسي، في المباراة بينهما يوم الجمعة، وذلك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بيسراه عجز مواطنه أنتوني لوبيز حارس مرمى ليون، عن التصدي لها، فقد اصطدمت بيده والقائم قبل أن تعانق الشباك، بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

OMG ..RONALDO, WHAT A GOAL!🚀🥵 🐐 😍🔥



Juventus 2-1 Lyon



The match is live on @FDLM30 👌🏻😍#JuveOL



pic.twitter.com/Lv92aYPDlE — SnapGoal (@SnapGoal) August 7, 2020

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وأحرز رونالدو بذلك هدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة، الرابع في الموسم الحالي لدوري الأبطال، ويعزز رقمه القياسي كهداف تاريخي للبطولة، برصيد 130 هدفا.

المصدر: RT