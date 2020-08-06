زيدان يكشف سبب استبعاد بيل من تشكيلة ريال مدريد أمام السيتي

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بأنه لم يستدع الويلزي غاريث بيل لمواجهة مانشستر سيتي، غدا الجمعة، في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، بناء على طلب من اللاعب.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق الملكي ومضيفه مانشستر سيتي، مساء الخميس: "سأوضح الأمر، في النهاية تثار أمور كثيرة، تجمعنا علاقة احترام بين مدرب ولاعب، هذا واضح، ما يمكنني قوله فقط هو أنه فضل عدم اللعب، أما بالنسبة للباقي فهذا بيني وبينه، أنا أحترم بيل كثيرا وجميع اللاعبين كذلك، ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن يظل بين المدرب واللاعبين".

إقرأ المزيد

وأكد زيدان أن فريقه جاهز لخوض هذه المباراة المصيرية، بقوله: "الفريق بخير لأننا نستعد لخوض هذه المباراة، هذه هي مباريات الإياب، ونعي جيدا ما حدث في مباراة الذهاب، ولكن حسنا نحن مركزون وندرك أن غدا نهائي آخر، سنحاول تقديم مباراة كبيرة".

أما فيما يتعلق بالحالة البدنية لنجمه البلجيكي إيدين هازارد، وهل يثق بمستواه؟، رد قائلا: نعم، لقد عانى من آلام في نهاية الليغا، ولكنه أفضل كثيرا الآن، حظينا بالكثير من الوقت للتحضير للمباراة وأعتقد أنه بخير، ويتمتع بالثقة".

وأضاف: "عندما تعرض هازارد لإصابة كان من الصعب عليه التعافي ونحن نلعب كل يومين أو ثلاثة، الآن هو بخير، ولا يجب عليه المشاركة وهو يعاني من آلام، ونأمل أن يواصل اللعب دون مشاكل ولا آلام. الأهم هو أننا جميعا بخير، حصلنا على 10 أيام للتحضير للمباراة، كل واحد يقول أمرا عن إيدن، الأهم هو أنه بخير".

المصدر: وكالات