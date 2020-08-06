بيل يعلن الحرب على زيدان

أعرب الدولي الويلزي، غاريث بيل، مهاجم فريق ريال مدريد، عن ثقته بأنه لن يلعب بعد الآن تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، ولكن ليس لديه خطط لمغادرة النادي الملكي.

ووفقا لصحيفة "The Times" البريطانية، فإن غاريث بيل يعتزم البقاء في ريال مدريد بسبب راتبه، لعدم تمكن الأندية الأخرى من تقديم القدر نفسه من المال له.

وانضم بيل، البالغ من العمر 31 عاما، إلى صفوف ريال مدريد قادما من توتنهام عام 2013.

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ويأتي ذلك غداة الإعلان عن قائمة لاعبي الريال المستدعين للسفر لمواجهة مانشستر سيتي، غدا الجمعة، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واستبعاد الجناح الويلزي من تلك القائمة.

واستبعد زيدان من القائمة الجناح الويلزي، مما يلقي بمزيد من الشكوك حول استمرار الأخير مع "الميرينغي".

بينما سيرافق المدافع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد إلى مدينة مانشستر ضمن بعثة الفريق الإسباني، التي تتألف من 24 لاعبا، على الرغم من أنه لن يتمكن من اللعب بسبب عقوبة الإيقاف.

وسيواجه ريال مدريد بقيادة زيدان صعوبة كبيرة في هذه المباراة المصيرية ضد الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، لتعويض هزيمته في لقاء الذهاب (1-2) في عقر داره على ملعب "سانتياغو برنابيو"، قبل تعليق منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات