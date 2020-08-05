ريال مدريد يكشف عن قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة مانشستر سيتي المصيرية

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة مصيرية أمام مضيفه مانشستر سيتي يوم الجمعة المقبل على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان 24 لاعبا لخوض هذه المباراة المصيرية والصعبة للغاية ضد الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، نظرا لهزيمة الفريق الملكي في لقاء الذهاب (1-2) في عقر داره على ملعب "سانتياغو برنابيو"، قبل تعليق منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا.

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واستبعد زيدان من القائمة الجناح الويلزي غاريث، مما يلقي بمزيد من الشكوك حول استمراره مع "الميرينغي".

بينما سيسافر المدافع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد إلى مدينة مانشستر ضمن بعثة الفريق الإسباني، على الرغم من أنه لن يتمكن من اللعب بسبب عقوبة الإيقاب.

وفيما يلي قائمة لاعبي ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، خابي هيرنانديز.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، لوكاس فاسكيز، يوفينتش، أسينسيو، إبراهيم، فينيسيوس جونيور، رودريغو.

المصدر: "realmadrid"