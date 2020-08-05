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محكمة التحكيم الرياضي تصدر قرارها في شكوى الإمارات ضد منتخب قطر

الرياضة

محكمة التحكيم الرياضي تصدر قرارها في شكوى الإمارات ضد منتخب قطر
Reuters
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رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، شكوى الإمارات ضد قطر، بشأن قانونية مشاركة لاعبين من المنتخب القطري، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 2019.

ورفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الطعن الإماراتي بداية، ثم أتى قرار محكمة التحكيم الرياضي، ليؤيد قرار الاتحاد الآسيوي.

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وكان الاتحاد الإماراتي، تقدم بشكوى حول قانونية مشاركة المعز علي، وبسام الراوي في المباراة التي جمعت المنتخبين القطري والإماراتي في المربع الذهبي لكأس آسيا 2019، التي انتهت بفوز منتخب قطر 4-0، الذي توج لاحقا بلقب البطولة.

المصدر: وكالات

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