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كأس آسيا.. الإمارات تحتج رسميا على "مجنسي" المنتخب القطري

الرياضة

كأس آسيا.. الإمارات تحتج رسميا على
Reuters Thaier Al-Sudani
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ذكرت العديد من وسائل الإعلام الإماراتية، أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي للعبة، طاعنا بعدم أهلية مشاركة "لاعبين مجنسين" في المنتخب القطري.

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وذكرت صحيفة " الإمارات اليوم" أن الاتحاد الإماراتي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد الاتحاد القطري للعبة طاعنا بعدم أهلية مشاركة اللاعبين المجنسين في المنتخب القطري، المعز علي صاحب الأصول السودانية، وبسام الراوي صاحب الأصول العراقية، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أول أمس على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019، والتي تستضيفها الإمارات لغاية الأول من فبراير القادم موعد المباراة النهائية التي ستجمع منتخبي قطر واليابان.

المصدر: صحيفة الإمارات اليوم

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