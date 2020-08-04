الزمالك يوجه رسالة دعم للشعب اللبناني

وجه نادي الزمالك المصري لكرة القدم، رسالة مواساة ودعم للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي وقع في بيروت عصر يوم الثلاثاء.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم".

من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم. 🇱🇧#PrayforBeirutpic.twitter.com/dVe38CSeC1 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 4, 2020

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 50 قتيلا بالانفجار ومئات الجرحى في حصيلة أولية.

المصدر: " @ZSCOfficial"