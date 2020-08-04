مرتضى منصور يوجه رسالة مهمة للزمالك

وجه رئيس الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور رسالة لأعضاء النادي عبر المذياع الداخلي، أكد فيها أنه لن يسمح بدخول أي شخص حمامات السباحة بالنادي بدون كمامات حفاظا على صحه الأعضاء.

وأضاف منصور أنه المسؤول عن صحه جميع الأعضاء، موضحا أنه تم فتح حمامات السباحه للأعضاء على مسؤوليته.

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كما أشار رئيس الزمالك إلى أن كورونا لم تنته ولا تزال موجوده ولابد من الحفاظ على أنفسنا.

وأوضح مرتضى منصور أن افتتاح المسجد الجديد سيكون الجمعة القادم بإجراءات احترازية، وكذلك فتح صاله الجودو والكاراتيه وصاله حسن حلمي.

واختتم منصور بأن الجيمانيزيوم الخاص بالسيدات سيتم افتتاحه بعد أسبوع.

وقام مرتضى منصور بجولة داخل النادي تفقد فيها المنشآت الجديدة.

المصدر: "el-zamalek"