رسميا.. نابولي يضم نجم ليل الفرنسي

أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ 21 عاما قادما من فريق ليل الفرنسي.

وجاء في البيان: "يسعد نابولي أن يعلن تعاقده مع أوسيمين قادما من ليل في صفقة انتقال دائمة".

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ولم يكشف نابولي في بيانه عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن الموهبة النيجيرية وقع على عقد مدته 5 سنوات.

وأضافت التقارير أن أوسيمين أصبح واحدا من أغلى اللاعبين الأفارقة على الإطلاق، حيث تشير تقارير إلى أن القيمة الكلية للصفقة وصلت إلى 60 مليون يورو.

وفي حال صدقت التقارير، سيكون أوسيمين هو أغلى صفقة في تاريخ نابولي، بعد تحطيم رقم المكسيكي هيرفينج لوزانو الذي انضم لنابولي الصيف الماضي قادما من آيندهوفن الهولندي مقابل 38 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

يذكر أن أوسيمين انضم إلى ليل في صيف 2019، مقابل 14 مليون يورو، قادما من شارلروا البلجيكي.

وشارك النجم النيجيري مع الفريق الفرنسي في 38 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا.

المصدر: وكالات