 
مباشر

استسلم ورفع يديه.. "مسدس" قياس الحرارة يسبب حرجا كبيرا لمسؤول ناد رياضي (فيديو)

الرياضة

استسلم ورفع يديه..
YOUTUBE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofkr

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا يظهر أحد مسؤولي نادي "سيارا" يتعرض لموقف محرج قبل مواجهة فريقه أمام "فورتاليزا" ضمن نصف نهائي دوري "كوبا دو نورديست" البرازيلي.

ويظهر في الفيديو ردة فعل صادمة لأحد مسؤولي فريق سيارا أثناء نزوله من حافلة فريقه للتوجه للملعب، عندما وجه الموظف المسؤول عن قياس درجة الحرارة جهازه (الذي يشبه المسدس) نحو جبين المسؤول الذي قام على الفور برفع يديه إلى الأعلى، ظنا منه أنه سلاح ناري، قبل أن يستوعب الحقيقة وسط حرج كبير.

وألزمت السلطات البرازيلية جميع أعضاء الفرق الرياضية القيام بفحص حرارة أجسادهم قبل دخولهم إلى الملاعب، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز سيارا بهدف دون رد.

إقرأ المزيد
شاهد.. حكم
شاهد.. حكم "يلكم" لاعبا ويستخدم هاتفه خلال المباراة (فيديو)

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا