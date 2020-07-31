استسلم ورفع يديه.. "مسدس" قياس الحرارة يسبب حرجا كبيرا لمسؤول ناد رياضي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا يظهر أحد مسؤولي نادي "سيارا" يتعرض لموقف محرج قبل مواجهة فريقه أمام "فورتاليزا" ضمن نصف نهائي دوري "كوبا دو نورديست" البرازيلي.

ويظهر في الفيديو ردة فعل صادمة لأحد مسؤولي فريق سيارا أثناء نزوله من حافلة فريقه للتوجه للملعب، عندما وجه الموظف المسؤول عن قياس درجة الحرارة جهازه (الذي يشبه المسدس) نحو جبين المسؤول الذي قام على الفور برفع يديه إلى الأعلى، ظنا منه أنه سلاح ناري، قبل أن يستوعب الحقيقة وسط حرج كبير.

¡Le doy mi temperatura, pero no dispare por favor!😰😂

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Un integrante del equipo de fútbol brasileño Ceará SC se asustó cuando le apuntaron sin avisar con un termómetro. pic.twitter.com/F1iO5a6iYA — RTS (@RTSEcuador) July 30, 2020

وألزمت السلطات البرازيلية جميع أعضاء الفرق الرياضية القيام بفحص حرارة أجسادهم قبل دخولهم إلى الملاعب، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز سيارا بهدف دون رد.

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المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي