رسميا.. شباب بلوزداد بطلا للدوري الجزائري

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلغاء موسم 2019-2020، وتتويج شباب بلوزداد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، وذلك في ظل توقفه منذ أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار الاتحاد بعد تنظيم استشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة، انتهت باعتماد إلغاء البطولة مع إعلان المتصدر بطلا للدوري.

كما صادق المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري على قرار إلغاء الهبوط وصعود 4 فرق من الدرجة الثانية إلى الأضواء، وهي: شبيبة سكيكدة، أولمبي المدية، وداد تلمسان وسريع غليزان.

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المصدر: صحيفة النهار الجزائرية