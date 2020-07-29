رسميا.. شباب بلوزداد بطلا للدوري الجزائري
قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلغاء موسم 2019-2020، وتتويج شباب بلوزداد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، وذلك في ظل توقفه منذ أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.
#فاف: #شباب_بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020 pic.twitter.com/29ReRVqJmI— APS | وأج 🇩🇿 (@APS_DZ) July 29, 2020
وجاء قرار الاتحاد بعد تنظيم استشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة، انتهت باعتماد إلغاء البطولة مع إعلان المتصدر بطلا للدوري.
رسمياً : #شباب_بلوزداد بطلاً لموسم 2019 - 2020 للمرة السابعة في تاريخه 🔴⚪️🔴— CR.BELOUIZDAD (@AllezZoudj) July 29, 2020
✌️🇮🇩#champion#CRB#blVzd#chebab_belouizdad#football#شباب_بلوزداد
كما صادق المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري على قرار إلغاء الهبوط وصعود 4 فرق من الدرجة الثانية إلى الأضواء، وهي: شبيبة سكيكدة، أولمبي المدية، وداد تلمسان وسريع غليزان.
شكراً 🔴⚪️🔴✌️ https://t.co/CcI2uJuL7n— CR.BELOUIZDAD (@AllezZoudj) July 29, 2020
المصدر: صحيفة النهار الجزائرية