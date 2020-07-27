الجزائري محرز ينهي موسمه في الدوري الإنجليزي بهدف رائع (فيديو)

ترك النجم الجزائري رياض محرز، بصمته في ختام الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفا رئعا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر سيتي بنوريتش سيتي، في المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

وفي الدقيقة 83، وعندما كان "السيتي" متقدما بثلاثية نظيفة، وصلت كرة طائشة لمحرز على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل بها داخل المنطقة ويرسل تسديدة مركزة بيمناه، استقرت على إثرها الكرة على يمين حارس نادي نوريتش.

هدف محرز اليوم في شباك نوريتش سيتي pic.twitter.com/Z1dl9F8nAK — سميــر (@ssamiiiir) July 26, 2020

وساهم محرز بذلك، في تحقيق "السيتي" فوزا عريضا على نوريتش، بنتيجة 5-0.

ويعد هذا الموسم، الأفضل لمحرز مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إليه في 2018، حيث سجل 11 هدفا، ولكن صاحب الـ29 عاما، لم يقدم بعد الأداء الذي ظهر به في 2016، عندما قاد فريقه السابق، ليستر سيتي، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، كما نال الجناح الدولي الجزائري في ذاك العام، جائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ".

المصدر: RT