رئيس منظمة UFC: سأفعل كل شيء لأجل اعتزال حبيب (فيديو)

قال الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، إنه مستعد لتنظيم نزال وداعي للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف مع الكندي جورج سانت بيير الملقب بـ "القديس".

وخلال مقابلة أجراها وايت سئل عن النزالين اللذين سينظمهما من أجل حبيب، فأجاب:"لديه نزال مع غايتجي، سيحدث ذلك رسميا، ثم لا أعرف، لا أعرف". وتابع : "مواجهة مع كونور ماكغريغور، أعلم أن كونور أراد ذلك منذ نزاله الأول مع حبيب، ليست مواجهة سيئة، لكنني لا أعرف، دعونا نرى ما سيحدث في النهاية".

وكان الروسي حبيب قد تغلب على الإيرلندي ماكغريغور في نزالهما الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر 2018.

وأكمل رئيس اتحاد UFC:"هل أوافق على طلب حبيب إذا ما جاء إلي وقال أنه يريد إنهاء مسيرته بمواجهة سان بيير؟ أكيد، كان هذا الرجل رائعا لمنظمة UFC، ورائعا للرياضة، أنا حقا أحب حبيب، سأفعل كل ما يريده حبيب".

"He's been great to the company, he's been great for the sport... I would do anything Khabib wanted to do."@danawhite says he would consider @TeamKhabib's wishes for his final fight, including a potential bout with @GeorgesStPierre. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/pqre0cWiqS — ESPN MMA (@espnmma) July 28, 2020

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وأعلن سان بيير البالغ 38 عاما تقاعده في فبراير 2019، وخاض بطل العالم سابقا في وزنين مختلفين، خلال مسيرته الاحترافية 28 نزالا، حقق فيها 26 انتصارا، مقابل خسارتين فقط.

يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي بالوزن الخفيف، ضمن دورة UFC 253 عندما سيلاقي متحديه الأمريكي جاستين غايتجي، ويحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا.

المصدر: ESPN MMA