حبيب ينشر آية من القرآن الكريم عن الوالدين.. في أول تفاعل على "إنستغرام" بعد وفاة والده (صورة)

نشر الروسي حبيب نور محمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، اليوم الخميس، آية من القرآن الكريم، عبر حسابه في "إنستغرام" للمرة الأولى منذ وفاة والده في الـ3 من يوليو الجاري.

ونشر حبيب الآيتين 23 و24 من سورة الإسراء في القرآن الكريم: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً".

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وأضاف حبيب قائلا: "سأفتقدك كثيرا يا أبي، لقد كنت أبا وصديقا وأخا ومدربا في آن واحد. لقد علمتني تقريبا كل شي أعرفه الآن، أتمنى أنك كنت راضيا عني، لأنه في رضا الوالدين رضا الله".

وحظي منشور حبيب على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره.

وتوفى والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، البالغ 57 عاما، بسكتة دماغية في الـ3 من يوليو الجاري بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: RT