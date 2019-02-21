حبيب نورمحمدوف يحلم بمواجهة القديس

وجه بطل العالم للفنون القتالية المختلطة حسب منظمة (UFC) الروسي حبيب نورمحمدوف، دعوة للبطل السابق في وزنين مختلفين، الكندي جورج سانت - بيير، لمنازلته قبل يضع الأخير حدا لمسيرته .

وقال حبيب عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "هيا نتواجه في نوفمبر. وبعد هذا النزال يمكنك الاعتزال. لقد ترعرعت على مواجهاتك، وأكن لك كل الاحترام. أنا واثق من أنني أظهرت لك ذلك عندما كنت في موسكو. سيكون من دواعي الشرف بالنسبة لي أن أصعد على الحلبة لمواجهة أحد أعظم المقاتلين في كل العصور".

وأوضح المقاتل الروسي: "هيا لنلعب في الوزن الخفيف، أو يمكنني أن أصعد إلى الوزن ما بين الخفيف والمتوسط ​​(72.6 كغم). في جميع الأحوال، الخيار يعود لك، وزن 155 أو 160 رطلا. واختر أنت المكان في مونتريال، نيويورك، موسكو أو أبو ظبي. أترك لي قنوات الاتصال الخاصة بك، يا صديقي".

وترددت أنباء، في وقت سابق، بأن جورج سانت – بيير (37 عاما) والملقب بـ "القديس"، سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا، اليوم الخميس، ليعلن خلاله وضع حد لمسيرته الاحترافية، التي حقق فيها 26 انتصارا، مقابل خسارتين فقط.

المصدر: "matchtv.ru"