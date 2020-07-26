فتح تحقيق مع لاعب كرة سلة بسبب زيارته ناد للتعري

فتحت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تحقيقا مع لو ويليامز، لاعب لوس أنجلوس كليبيرز، على خلفية مزاعم زيارته لنادي تعر بعد أن ترك مجمع "وورلد ديزني" المغلق من أجل حضور جنازة.

وسمح للاعب البالغ 33 عاما بمغادرة المنتجع المغلق في أورلاندو حيث تعسكر الفرق استعدادا لاستئناف الموسم في 30 الشهر الحالي بعد أن توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل حضوره جنازة والد أحد أصدقائه، وفقا لشبكة "ESBN" الرياضية.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن نشر صور لويليامز في نادي "ماجيك سيتي" للتعري في أتلانتا مساء الخميس وهو يحتسي مشروبا، مع كمامة على وجهه تحمل شعار "NBA".

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وحذفت لاحقا الصورة التي تم نشرها على حساب مغني الراب، جاك هارلو، في "انستغرام".

وأفادت "ESBN" أن وليامز أخبر رابطة الدوري بأنه حضر عشاء هناك بعد الجنازة، فيما غرد اللاعب نفسه في حسابه على تويتر قائلا : "اسألوا أيا من زملائي في الفريق ما هو مطعمي المفضل في أتلانتا، لا أحد يحتفل، هدؤوا أعصابكم".

وتحاول رابطة الدوري تحديد آخر مكان ذهب إليه وليامز بعد تركه المنتجع المغلق، من أجل تحديد طول فترة حجره الصحي.

وبعد عودته الآن إلى مجمع "وورلد ديزني"، سيمضي وليامز أربعة أيام في العزل، مع اخضاعه يوميا لفحص "كوفيد-19"، وهو يواجه احتمال تمديد فترة الحجر استنادا إلى نصيحة الخبراء الطبيين.

وبدا مدرب كليبيرز، دوك ريفرز، منزعجا تماما من تصرف وليامز، بحسب ما ظهر عليه قبيل مباراة ودية تحضيرية ضد واشنطن ويزاردز السبت (105-100 لصالح كليبيرز)، قائلا: "لا أستطيع التحدث الكثير عن رحلته، لم أكن معه، من الواضح أن تلك (الصور) خرجت وهذا شيء لا نحب رؤيته ولا يعجبنا".

وغادر لاعبان آخران من الفريق المنتجع المغلق هذا الأسبوع، هما مونتريزل هاريل وباتريك بيفيرلي، بسبب حالة طارئة في العائلة، ولم يعودا حتى السبت.

ومن المرجح أن يؤثر هذان الغيابان والعزل الذي فرض على وليامز، على تحضيرات الفريق الذي يستهل عودة الدوري الخميس ضد الجار اللدود لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

وتقام المباريات من دون جمهور، وبموجب إجراءات صحية تشمل إخضاع الجميع لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، على ان تقيم كل الفرق في المجمع (المنتجع) الذي بات يصطلح على تسميته "الفقاعة".

المصدر: "أ ف ب"