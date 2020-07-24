تعادل بطعم الهزيمة لأتالانتا أمام ميلان

خرج فريق أتالانتا بتعادل بنكهة الهزيمة من ملعب مضيفه ميلان (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع لاعب خط الوسط التركي هاكن كالهانغولو أصحاب الأرض "الروسونيري" في المقدمة بهدف مبكر سجله، عند الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

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وأدرك المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا التعادل للضيوف، في الدقيقة 34، وذلك بعد أن أهدر زميله الأوكراني روسلان مالينوفسكي ضربة جزاء، في الدقيقة 26.

واكتفى أتالانتا، الذي لا يزال يحتفظ ببصيص من الأمل في الصراع على اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 75 نقطة، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر يوفنتوس، الذي سيستضيف فريق سامبدوريا، يوم الأحد القادم.

في المقابل، رفع ميلان، الذي اقترب من ضمان مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رصيده إلى 60 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: RT