قائد أتالانتا: رونالدو لاعب عظيم ويبدو كدمية جميلة

كشف فائد فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، أليخاندرو غوميز، بأنه تسلل مع نجله إلى غرفة تغيير الملابس لفريق يوفنتوس لالتقاط صورة مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب مباراتهما.

ونقلت صحيفة "A BOLA" البرتغالية الرياضية اليومية، عن اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، قوله: "إنه لاعب عظيم. أراد ابني التقاط صورة معه. تمكنا بمساعدة باولو ديبالا من الوصول إلى غرفة تغيير الملابس. لقد كان مذهلا، بدا وكأنه دمية جميلة! مثل كين من باربي!".

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وأنقذ كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا المتألق، في تلك المباراة التي جمعتهما يوم السبت 11 يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز رونالدو "صاروخ مادير" هدفي "البيانكونيري" من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (55 و90) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، وانتهت بالتعادل (2-2).

ويتربع يوفنتوس على عرش صدارة الدوري برصيد 80 نقطة، وبات قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ باللقب للمرة التاسعة على التوالي.

بينما يشغل أتالانتا مركز الوصافة، برصيد 74 نقطة، ويفتتح مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة 36 للكتالتشيو"، بمواجهة مضيفه ميلان، صاحب المركز السادس، برصيد 59 نقطة.

المصدر: وكالات