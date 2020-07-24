عارضة أزياء لـ"بلاي بوي" تحدثت عن قضاء ليلة مع رونالدو واستحواذها على فريق لكرة القدم

استحوذت عارضة الأزياء التشيلية في مجلة "بلاي بوي – Playboy"، دانييلا تشافيز، على نادي كرة القدم للهواة "رانكاغوا سور"، في مدينة رانكاغوا، عاصمة إقليم أوهيغينز التشيلي.

واستثمرت دانييلا تشافيز، البالغة من العمر 34 عاما، في فريق مسقط رأسها، على أمل مساعدته للصعودي إلى دوري الأضواء.

وسبق لعارضة الأزياء أن أعلنت تشجيعها علنا للفريق الآخر في مدينة رانكاغوا، وهو نادي "أوهيغينز" الذي يشارك في الدوري الممتاز، لكن هذا لم يمنع استثمارها في فريقها الجديد.

وكتب دانييلا تشافيز "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "أنا أمثل نادي رانكاغوا سور. قريبا سينتقلون إلى دوري المحترفين. هذا تحد آخر، ولكنه تحد جميل، لأن هذا جزء من مدينتي. سنبذل قصارى جهدنا".

Les presento Club deportivo Rancagua Sur. De Tercera división A. Pronto subirá al Profesionalismo! Un desafío más, pero un lindo desafío porque es un cuadro de mi Ciudad.. vamos con todo @ClubRguaSur el clásico será hermoso! pic.twitter.com/VHMzlc76Fq — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 21, 2020

يذكر أن دانييلا تشافيز تحدثت، قبل عدة سنوات، عن قضائها ليلة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال شهر نوفمبر عام 2014، بينما كان نجم ريال مدريد آنذاك، على علاقة بصديقته عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، قبل إنفصالهما فيما بعد.

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المصدر: وكالات