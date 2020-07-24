لامبارد يعلق على المشاجرة مع كلوب

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أسفه إزاء ما بدر منه تجاه الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أثناء المباراة بينهما (3-5)، على ملعب أنفيلد، يوم الأربعاء الماضي.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للمناوشات بين المدربين، التي بدأت بعد احتساب مخالفة لصالح ليفربول بالقرب من منطقة جزاء تشيلسي، حيث احتج لامبارد على ذلك قائلا: "كيف تحسب هذه مخالفة؟"، ثم اقترب من المنطقة الفنية الخاصة بـ"الريدز" ليجد أمامه مساعد كلوب، بيب ليندرز ويصرخ لامبارد في وجهه، قائلا: "عد إلى مكانك"، وهذا ما أغضب كلوب، الذي اقترب من مدرب "البلوز" وقال له "إهدأ إهدأ.. ولا تتحدث مع مساعدي بهذه الطريقة!".

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وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، المكرس لمواجهة وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأخيرة للدوري: "رأيت مقطع الفيديو، أعتقد أنه من حيث اللغة التي استخدمتها، فيؤسفني ذلك".

وأضاف: "فيما يتعلق بالشغف عن الدفاع عن فريقي، لا، ربما كان بإمكاني أن أتعامل مع الموقف بشكل مختلف قليلا، وألا أستخدم هذه اللغة".

وأفادت تقارير بأن لامبارد أدلى بتعليق آخر وصف فيه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالـ"متعجرف" عقب فوز ليفربول، وهو ما اعتبره كلوب أسلوبا غير لائق.

ورد كلوب، الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه نيوكاسل، يوم الأحد أيضا: "لسنا متعجرفين".

وقد حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه تشيلسي (5-3)، في مباراة مجنونة جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، في ليلة تتويج "الريدز" رسميا باللقب، وذلك ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول درع بطل الدوري رسميا بعد المباراة، وذلك لأول مرة منذ عام 1990، وحسم "الريدز" لقب بطل "البريمير ليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه مانشستر سيتي أمام تشيلسي تحديدا بهدف مقابل هدفين.

وأصبح يورغن كلوب أول مدرب ألماني، في التاريخ، يقود فريقا بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري برصيد 96 نقطة.

بينما يشغل تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد، المركز الرابع، برصيد 63 نقطة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط، في مباراته أمام وولفرهامبتون، وذلك ضمن الجولة الأخيرة "للبريمير ليغ"، لكي يضمن مشاركته في دوري الأبطال، بغض النظر عن نتائج بقية مباريات الجولة الأخيرة.

المصدر: وكالات