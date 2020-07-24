بطل روسيا يفسد أفراح المصري محمد صلاح

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن نادي زينيت بطرسبورغ، بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وافق على شراء الكرواتي، ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، مقابل 12 مليون يورو.

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وكان بطل الدوري الروسي يخطط لتخفيض قيمة صفقة لوفرين، البالغ من العمر 31 عاما، نظرا لانتهاء عقده مع ليفربول في عام 2021، لكن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "الريدز" قام بتفعيل بند خيار تمديد عقد مدافعه حتى عام 2022، وبالتالي طلب سعرا أعلى.

وانتقل ديان لوفرين، الذي يعتبر أحد أقرب أصدقاء النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2014 قادما من ساوثامبتون.

وتوج لوفرين مع "الريدز" بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم الحالي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، ووصل مع المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

المصدر: وكالات