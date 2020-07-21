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زلاتان يقود ميلان للفوز على ساسولو في عقر داره.. فيديو

الرياضة

زلاتان يقود ميلان للفوز على ساسولو في عقر داره.. فيديو
Globallookpress
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واصل فريق ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على مضيفه ساسولو (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفي "الروسونيري"، في الدقيقتين (19 و47). بينما سجل المهاجم فرانشيسكو كابوتو هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

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وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، وبانتظار نتائج بقية المباريات.

بينما توقف رصيد ساسولو عن 48 نقطة، ويشغل المركز الثامن في جدول التريب.

المصدر: RT 

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