ردة فعل رونالدو أثناء مصافحة منافسه شيرو إيموبيلي بعد المباراة (فيديو)

احتدم الصراع على لقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وبين الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

وأحرز رونالدو هدفين ليوفنتوس قاده بهما "البيانكونيري" للفوز على لاتسيو (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري "الكالتشيو".

ووصل النجم البرتغالي إلى هدفه الثلاثين في الموسم الحالي للدوري، ليتقاسم صدارة الهدافين مع شيرو إيموبيلي، الذي أحرز هدف لاتسيو الوحيد، من ضربة جزاء، في تلك المباراة أيضا.

وتوجه شيرو إيموبيلي، بالرغم من خسارته، بعد انتهاء المباراة إلى رونالدو لمصافحته فعانقه النجم البرتغالي وهمس في أذنه بعض الكلمات مبتسما.

"The Selfish Ronaldo. Th unsporting Ronaldo " pic.twitter.com/oSGFxlKQLb — Mr Simon (@SizorMasilo) July 20, 2020

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ويمتلك رونالدو فرصة ذهبية لنيل جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في القارة العجوز، وذلك للمرة الخامسة في مسيرته، فقد بات الدون وإيموبيلي، على بعد أربعة أهداف فقط من متصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية حاليا، الدولي البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأمام رونالدو وإيموبيلي فرصة كبيرة لتسجيل المزيد من الأهداف في المباريات الأربع المتبقية لكل منهما، وانتزاع جائزة "الحذاء الذهبي" لهذا الموسم، من ليفاندوفسكي، باعتبار أنه لم يعد بمقدور الأخير زيادة غلته التهديفية، حيث أسدل الستار على منافسات الدوري الألماني "البوندسليغا" منذ أسابيع.

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المصدر: وكالات