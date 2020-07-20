شاهد.. رونالدو يروض "النسور"

خرج فريق يوفنتوس من عنق الزجاجة أمام ضيفه لاتسيو (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق يوفنتوس بالفضل في انتصاره لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (51 من ضربة جزاء، و54).

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بينما سجل المهاجم شيرو إيموبيلي هدف لاتسيو "النسور" الوحيد، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وحقق يوفنتوس بذلك أول انتصار له بعد هزيمة وتعادلين تواليا، ورفع رصيده إلى 80 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط في صدارة الدوري عن أقرب ملاحقيقه إنتر ميلان، صاحب مركز الوصافة.

بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 69 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: RT