رونالدو وجها لوجه مع منافسه على لقب هداف "الكالتشيو" الليلة

كشف مدربا فريقي يوفنتوس ولاتسيو عن التشكيلة الأساسية لهما، لخوض المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين في الساعة (19:45) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن الجولة 34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، هذه المباراة الهامة ضد ضيفه لاتسيو "النسور"، على ملعب أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

بينما اختار سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق لاتسيو، التشكيلة الأساسية التالية لفريق "النسور" التي يتقدمها المهاجم شيرو إيموبيلي متصدر قائمة هدافي الدوري، ضد مضيفه "البيانكونيري":

وسيلتقي رونالدو وإيموبيلي أبرز المرشحين على لقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، وجها لوجه في هذه المباراة، ويتصدر المهاجم الإيطالي قائمة هدافي "الكالتشيو"، برصيد 29 هدفا، متفوقا بفارق هدف على النجم البرتغالي.

بينما يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة، واقترب من الاحتفاظ بلقب بطل الدوري.

بينما يشغل لاتسيو المرتبة الرابعة برصيد 69 نقطة، ويصارع على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

المصدر: "facebook/Juventus/SSLazioOfficialPage"