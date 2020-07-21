رسميا.. ميلان يمدد عقد مدربه بيولي حتى عام 2022

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، تمديد عقد المدير الفني "للروسونيري"، ستيفانو بيولي، حتى يونيو 2022.

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وقال ميلان في بيان رسمي، جاء فيه: "أعلن إي سي ميلان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ستيفانو بيولي لتمديد عقده لمدة عامين كمدرب للفريق الأول".

وتولى بيولي، البالغ من العمر 54 عاما، مهمة تدريب ميلان في أكتوبر من العام الماضي، خلفا للمدرب المقال ماركو جيامباولو، بسبب النتائج السيئة.

ويأتي تمديد عقد بيولي عقب ساعات من تصريحات مارك كوسيك وكيل أعمال المدرب الألماني رالف رانجنيك، عن توقف المفاوضات بشكل رسمي مع الفرق الإيطالي.

وكانت مجلة "كيكر" قد ذكرت أن ميلان ألغى خططه للتعاقد مع رالف رانجنيك مدرب لايبزيغ وشالكه سابقا.

وواصل فريق ميلان سلسلة انتصاراته مساء الثلاثاء، على حساب مضيفه ساسولو، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات