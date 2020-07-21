18 حالة إيجابية بكورونا في فريق مصري

كشف رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور محمد سلطان، أن هناك 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا، ظهرت في فريق الإنتاج الحربي، بعد إنتهاء معسكر الفريق بمدينة شرم الشيخ.

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وأكد سلطان، أن الحالات الـ18 التي ظهرت في فريق الإنتاج الحربي، ستخضع لعزل منزلي لمدة 14 يوما، على أن يخضعوا لمسحة جديدة بعد 10 أيام، بعد العلاج المعتمد لفيروس كورونا.

وطالب سلطان لاعبي فريقي المصري وطلائع الجيش بعزل أنفسهم خلال معسكر فريقيهما المقام حاليا بأحد فنادق برج العرب وأن يباشرا التدريبات بشكل طبيعي .

وتابع، أن هناك 6 أندية بالدوري لم تظهر فيها أي إصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية، لأنها تطبق الإجراءات الإحترازية بمنتهى الصرامة.

المصدر: RT