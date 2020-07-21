إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

أعلن مهاجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم، عمرو جمال، المعار لفريق طلائع الجيش، إصابته رسميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونشر عمرو جمال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" جاء فيه: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، إيجابي كورونا، نسألكم الدعاء".

ويلعب جمال هذا الموسم في صفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة من نادي الأهلي.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز، في السادس من شهر أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات