مانشستر سيتي يدك حصون واتفورد

ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه واتفورد برباعية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رحيم سترلينغ هدفين متتاليين للسيتي، في الدقيقتين (31 و40) من زمن الشوط الأول. بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من لاعب خط الوسط فيل فودين، والمدافع الفرنسي إيميريك لابورت، في الدقائق الـ (63 و66)، على الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 78 نقطة، ويحتل المركز الثاني في الدوري.

في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 34 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT