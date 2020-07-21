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المصري تريزيغيه يوجه صفعة قوية لأرسنال وينعش أمام أستون فيلا بهدف رائع (فيديو)

الرياضة

المصري تريزيغيه يوجه صفعة قوية لأرسنال وينعش أمام أستون فيلا بهدف رائع (فيديو)
Reuters
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أنعش فريق أستون فيلا آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين على ضيفه أرسنال (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 للدوري.

ويدين أتالانتا، بالفضل في انتصاره لمهاجمه المصري، محمود حسن تريزيغيه، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في البقاء في مصاف أندية  "البريمير ليغ".

بينما تعرض أرسنال، الذي يصارع على بطاقة المشاركة على الساحة الأوربية، لضربة موجعة بعد هذه الهزيمة، فقد توقف رصيده عند 53 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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