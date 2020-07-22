"خدعة" في هدف المصري تريزيغيه تعرض الغابوني أوباميانغ للإهانات (فيديو)

تعرض المهاجم الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ لانتقادات حادة، بعد هزيمة فريقه أرسنال أمام مضيفه أستون فيلا (0-1)، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم المصري، محمود حسن تريزيغيه، هدف الفوز الوحيد لأستون فيلا، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة، بعد ضربة ركنية وتمريرة من زميله المدافع تايرون مينجز.

وأثار تصرف أوباميانغ، قبيل تسجيل الهدف الوحيد في مرمى أرسنال، حفيظة جماهير الفريق اللندني، بعد خداعه من قبل المدافع مينجز، الذي تحدث معه بشكل فضفاض قبل بضع لحظات من تنفيذ ضربة ركنية، قائلا له شيئا ما أثار ضحكه، ومن ثم تركه لاعب أستون فيلا، بشكل مفاجئ، ولعب الكرة برأسه لتصل إلى الفرعون المصري ويسجل هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض.

Mings 1⃣-0⃣ Aubameyang 😂



The Arsenal skipper was caught laughing as Mings beat him to flick on at the front post before Trezeguet got the opener for Aston Villa

What was he thinking🤔#ARSAVL#lsupic.twitter.com/itD7XLEw0f — Livesoccerupdates.com (@Lsoccerupdates) July 21, 2020

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وتسببت هذه اللقطة التي أدت إلى هزيمة أرسنال في غضب عارم من قبل جمهور "المدفعجية" ضد أوباميانغ، وحملت ردود أفعالهم الإهانة في طياتها لهداف فريقهم.

وتعرض أرسنال بذلك لضربة موجعة بعد هذه الهزيمة، فقد توقف رصيده عند 53 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، ليخرج من دائرة المنافسة على بطاقة المشاركة على الساحة الأوروبية، من خلال الدوري.

بينما رفع أستون فيلا رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في البقاء في مصاف أندية "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات